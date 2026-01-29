El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Baena experimenten algunas lluvias intermitentes.

La temperatura se mantendrá relativamente estable durante el día, comenzando en torno a los 12 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, rondando el 90% en la mayor parte del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 42 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 72 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Además, se prevé una probabilidad de tormenta que varía entre el 25% y el 55% a lo largo del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la tarde.

La visibilidad se verá afectada por la niebla que se espera en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.