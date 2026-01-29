El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con una ligera posibilidad de lluvias escasas en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 95%, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 18 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 15 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un respiro del frío invernal que ha caracterizado a la región en las últimas semanas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, así que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 30% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 01:00 a 07:00, disminuyendo a un 15% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumenta nuevamente a un 40% entre las 13:00 y las 19:00, lo que coincide con el periodo de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Ayamonte experimentará un día cubierto con posibilidades de lluvia, temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparado y disfrutar de las actividades bajo techo, mientras se mantiene un ojo en el cielo por si las condiciones cambian.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.