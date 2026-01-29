El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Arahal se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Las primeras horas del día mostrarán una temperatura constante de 16 grados , que se mantendrá durante gran parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 75% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias, aunque ligeras, podrían ser más frecuentes en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría dar lugar a chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente en la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, que se espera en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 16 grados, y bajando a 15 grados hacia el final del día.

Los ciudadanos de Arahal deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se producirá a las 18:43, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.