El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 29 de enero de 2026, Arahal se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Las primeras horas del día mostrarán una temperatura constante de 16 grados , que se mantendrá durante gran parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 17 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.
A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 75% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias, aunque ligeras, podrían ser más frecuentes en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría dar lugar a chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente en la tarde.
La visibilidad podría verse afectada por la bruma, que se espera en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 16 grados, y bajando a 15 grados hacia el final del día.
Los ciudadanos de Arahal deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se producirá a las 18:43, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph