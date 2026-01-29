El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en el periodo matutino. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 13 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, proporcionando un respiro en medio de la inclemencia del tiempo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 51 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del oeste, también podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar temporalmente las precipitaciones. La tarde se caracterizará por un cielo nuboso, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, aunque las lluvias podrían persistir en forma de lloviznas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad del viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.