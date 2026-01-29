El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 80-90%, lo que podría contribuir a la formación de brumas y nieblas en algunas áreas, especialmente durante las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos que podrían surgir de manera repentina.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas y expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% en las primeras horas y un 25% en la tarde. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar alerta ante la posibilidad de actividad eléctrica en la zona.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas relativamente suaves. Los habitantes de Almonte deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.