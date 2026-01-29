El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con una temperatura constante de alrededor de 16 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá cómoda para los habitantes y visitantes de la localidad.

A lo largo de la jornada, la humedad relativa será alta, alcanzando niveles del 96% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 80% en todo momento. Esta alta humedad, combinada con la cobertura nubosa, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en la mañana, con un 15% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. En total, se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente cubierto con probabilidad de lluvias ligeras y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.