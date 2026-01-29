El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición se mantenga a lo largo de las horas. En los primeros periodos de la mañana, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución. Se espera que las precipitaciones sean de alrededor de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm hacia el final de la mañana. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en momentos de calma.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% entre las 7 y la 1 de la tarde, con la posibilidad de que se registren lluvias más intensas, especialmente hacia el final de la tarde, cuando se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 4 mm. Las temperaturas en este periodo podrían llegar a los 20 grados , ofreciendo un ligero aumento en comparación con la mañana.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 15 grados . En resumen, se recomienda a los habitantes de La Algaba estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias y un viento notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.