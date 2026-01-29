El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a partir de la tarde, donde se prevén lluvias más intensas, alcanzando hasta 4 mm en los periodos más críticos.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Alcalá la Real experimenten lluvias, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con un 50% de probabilidad en la tarde y un 55% en la franja de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de las lluvias.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con mínimas que rondarán los 9°C en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 12°C durante la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente hacia la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 66 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones del tiempo y tomar precauciones si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 18:36, momento en el que las condiciones podrían ser más inestables, por lo que se sugiere evitar actividades al aire libre en ese periodo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.