El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, y se espera que continúe así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 97% en la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la cercanía de árboles.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se recomienda estar alerta y evitar actividades al aire libre durante este tiempo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La nubosidad persistirá, y las condiciones de lluvia podrían continuar, aunque de forma más intermitente. La noche se presentará fresca, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En resumen, hoy en Alcalá de Guadaíra se espera un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y condiciones de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.