El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto, combinado con las condiciones de cielo cubierto, podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 90%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría llevar a que algunos residentes se preparen para salir con paraguas. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 50% hasta el mediodía, y se incrementará nuevamente a un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más intensas en la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 20% en la tarde. Sin embargo, la ausencia de tormentas severas es probable, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.