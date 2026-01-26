El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en el periodo posterior.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 18 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados, mientras que por la tarde, se espera que la temperatura suba hasta los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 97% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose por encima del 80%.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% durante las primeras horas, disminuyendo a un 15% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es baja, lo que sugiere que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Utrera experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se espera para las 18:41, marcando el final de un día que, aunque gris, no dejará de tener su encanto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.