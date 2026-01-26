El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad experimenten lluvias intermitentes, aunque se espera que sean de baja intensidad.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 11 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La humedad comenzará a disminuir ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas pico. Las rachas de viento serán notables, especialmente entre las 20:00 y las 21:00, donde se espera que la velocidad del viento alcance los 57 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y reduzcan la velocidad si se encuentran con condiciones de baja visibilidad.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.