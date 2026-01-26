El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias ligeras.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados. La previsión indica que, a partir de la tarde, se incrementará la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 95% en los periodos comprendidos entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm hacia el final de la jornada. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 21 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría afectar la sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida debido a la bruma y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán menos intensas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.