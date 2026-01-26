El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 73% hacia la tarde.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, con un leve aumento en la sensación térmica debido a la humedad. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 39 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 30% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La puesta de sol se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar condiciones climáticas extremas.
En resumen, los habitantes de San Juan de Aznalfarache deben prepararse para un día cubierto y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
