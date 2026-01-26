El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

La jornada del 26 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 75% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en este periodo. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Esto podría traducirse en lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas previas a la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h desde el suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la sensación de humedad en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En resumen, los habitantes de La Rinconada deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras esperadas a lo largo de la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La jornada promete ser un reflejo típico del invierno, donde la naturaleza se muestra en su estado más húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.