El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las lluvias ligeras continúen intermitentemente, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 26 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá presente, especialmente en las primeras horas, con un 65% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá a medida que el día avance, con un 25% entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 15% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas serán menos probables en las horas posteriores.

En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día. La tarde podría ofrecer un respiro en cuanto a la intensidad de las lluvias, pero la posibilidad de chubascos no debe ser descartada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.