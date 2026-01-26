El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones comiencen a manifestarse, con un total estimado de 0.6 mm en el periodo matutino. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 9 grados, descendiendo a 8 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en torno al 90% en la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas pueden ser posibles, es más probable que se limiten a las primeras horas, con un tiempo más estable a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias se volverán más escasas, con un total de 0.1 mm de precipitación esperados en las horas posteriores. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Priego de Córdoba experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.