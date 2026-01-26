El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían superar los 40 km/h. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a dispersar un poco la bruma que se ha reportado en la mañana.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para posibles chubascos. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm en las horas más críticas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad se sitúa en un 40% durante la mañana, disminuyendo a un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas de mayor inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo continuará cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a los 10 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Pozoblanco tomen precauciones si tienen planes de salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. Llevar un paraguas y vestirse adecuadamente para el frío y el viento será esencial para disfrutar del día sin contratiempos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.