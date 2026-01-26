El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lloviznas ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía.

A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%. Esto generará una sensación de frescura, acentuada por el viento que soplará del oeste a una velocidad de entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, aunque el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 75%. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan algunas lloviznas intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo para la población.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 15 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El viento del suroeste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunas áreas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que tomen precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.