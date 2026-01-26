El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 1 mm. En particular, se anticipa que entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 95%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 28 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que la inestabilidad atmosférica podría dar lugar a tormentas aisladas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y se recomienda tomar precauciones si se planea salir. La puesta de sol se espera para las 18:41, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión bajo el cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.