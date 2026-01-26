El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Osuna se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío más intensa. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente durante las lluvias. Los ciudadanos deben tener precaución al salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y potencialmente peligrosas.

A medida que avance el día, las lluvias serán más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En la mañana, se prevé una precipitación de 2 mm, que aumentará a 0.5 mm en la tarde. La lluvia escasa se mantendrá durante la mayor parte del día, pero no se descartan episodios de lluvia más intensa, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.