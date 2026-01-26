El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un leve alivio en medio de la inclemencia del tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 93% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 58 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a la sensación de frío y, junto con la lluvia, podría generar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias se mantengan ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm. Sin embargo, es importante estar alerta, ya que la situación meteorológica puede cambiar rápidamente. En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas, lo que invita a la precaución y a la preparación ante posibles inconvenientes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.