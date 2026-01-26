El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Montilla se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad y precipitación se mantendrán, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos más críticos, especialmente entre la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 a 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 45 km/h en las horas más ventosas. Esta combinación de viento y lluvia puede provocar un ambiente inestable, con la posibilidad de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 30%. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Las condiciones de bruma también estarán presentes, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto es un factor a considerar para quienes se desplacen por carretera.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que estén preparados para condiciones cambiantes. La combinación de lluvia, viento y bruma puede afectar tanto la movilidad como las actividades al aire libre, por lo que es prudente mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.