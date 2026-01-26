El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 35% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 17 grados hacia el final del día. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse un poco más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 99% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 93% hacia la noche.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Moguer se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros es alta. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Moguer estén preparados para condiciones cambiantes y lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre. En resumen, el día se presentará fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.