El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 5 mm en el periodo más activo, que se espera entre las 3 y las 7 de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Martos se vistan en capas y lleven consigo un abrigo adecuado para el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la mañana, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en carreteras.

En resumen, Martos experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. La combinación de viento, humedad y temperaturas moderadas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo. Si se debe salir, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.