El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de enero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 5 mm en el periodo más activo, que se espera entre las 3 y las 7 de la tarde.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Martos se vistan en capas y lleven consigo un abrigo adecuado para el día.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la mañana, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en carreteras.
En resumen, Martos experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. La combinación de viento, humedad y temperaturas moderadas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo. Si se debe salir, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
