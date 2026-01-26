El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 7:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 91% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 25 y 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, no se pueden descartar tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque la bruma podría persistir en algunos momentos. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación de incomodidad sea notable, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente y eviten actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.