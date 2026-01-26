El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de nubosidad se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que la cobertura nublada sea casi total.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, que descenderán ligeramente a 13 grados hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 75% por la tarde.

La humedad en el ambiente contribuirá a una sensación de pesadez, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad relativa se estabilizará, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar una atmósfera algo bochornosa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es del 60% en las primeras horas, aumentando a un 95% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% en la mañana y disminuye a un 0% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Este viento podría contribuir a dispersar un poco la nubosidad hacia el final del día, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cubierto, con temperaturas suaves, alta humedad y escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, especialmente en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.