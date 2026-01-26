El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 00:00 y las 03:00, y nuevamente en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 100% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, entre el 81% y el 94%.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% durante las primeras horas, disminuyendo a un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se reduce a cero en las últimas horas del día, lo que sugiere que la actividad eléctrica será poco probable.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a quienes se desplacen durante la mañana.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado del suroeste. La alta humedad y la posibilidad de bruma podrían influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.