El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más lluvioso, que corresponde a la franja de 03:00 a 07:00.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 10 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 94% hacia el final del día.

La humedad en el ambiente, combinada con la lluvia y la niebla, generará condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en los momentos más intensos. Esta situación podría generar un ambiente fresco y húmedo, acentuando la sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 01:00 a 07:00, disminuyendo a un 25% en los siguientes periodos. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán generalizadas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias ligeras. La puesta de sol está prevista para las 18:35, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda. En resumen, un día típico de invierno en Lucena, donde la lluvia y la niebla marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.