El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 96% en las primeras horas y descenderá gradualmente a un 80% por la tarde. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50%, lo que indica que podrían desarrollarse chubascos más intensos en algunos momentos. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con estimaciones que apuntan a 4 mm en total para el día. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, hoy en Lora del Río se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a la población estar preparada para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.