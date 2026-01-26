El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante la mayor parte de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las primeras horas.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero se intensificará hacia la tarde, donde se prevé que se registren hasta 4 mm de lluvia entre las 7 y las 8 de la tarde. Esto podría generar condiciones de humedad en el ambiente y en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la niebla, aunque se espera que esta persista en algunos momentos del día.

La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 85% al 90%. Esto, junto con las temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados , podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a 13 grados . La probabilidad de tormentas también se mantiene, con un 25% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Linares se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.