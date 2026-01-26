El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con una predominancia de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 15% entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la tarde podría ser más propensa a la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 14 grados, que se mantendrá constante hasta la tarde, donde podría alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 13:00. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 99% durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la percepción de la temperatura sea más elevada de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 30 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 46 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 10% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría provocar sorpresas.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda a los habitantes de Lepe que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.