El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una notable probabilidad de lluvia escasa en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en el periodo de las 03:00 a las 04:00, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Esta tendencia de cielo cubierto continuará hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% durante las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas en la tarde, con velocidades que podrían llegar a los 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con la alta humedad presente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18 grados , lo que ofrecerá un ligero respiro en comparación con la mañana. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 85%.

En la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, especialmente en las horas cercanas a la medianoche. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 15 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, Lebrija experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia escasa. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se prevén a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.