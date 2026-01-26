El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Jaén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Se anticipa que la mayor cantidad de precipitación se concentre entre las 18:00 y 19:00 horas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en ese intervalo. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que podría ofrecer un alivio a la sequía que ha afectado a la región en los últimos meses.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se descartan, las tormentas no serán un fenómeno generalizado.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Jaén se presenta con un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un día propicio para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y un ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.