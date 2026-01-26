El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras se incrementa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza hasta el 80%. Las lluvias, si se presentan, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque no se esperan eventos climáticos severos, es recomendable que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se preparen para un día gris y húmedo. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, por lo que se aconseja tener en cuenta las condiciones del tiempo antes de salir.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. El viento será notable, lo que podría influir en la sensación térmica. Es un día para disfrutar de actividades en interiores y estar atentos a las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.