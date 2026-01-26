El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 18 grados. Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la lluvia será escasa, hay probabilidades de precipitación en varios periodos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva hasta un 80%. Se espera que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 34 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente en áreas costeras.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay condiciones para la lluvia, las tormentas eléctricas no son muy probables. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados, antes de descender nuevamente a 15 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:46, marcando el final de un día nublado y fresco.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, y que consideren llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.