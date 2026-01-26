El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Dos Hermanas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante la mañana, se espera que la precipitación sea mínima, con registros de 0.1 mm, pero a medida que se acerque la tarde, se prevé un incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 1 mm hacia el final del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 23 km/h en la mañana y aumentando gradualmente. Esto podría afectar actividades al aire libre, así que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 78% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma afecte la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precauciones adicionales.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias escasas y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.