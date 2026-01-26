El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias intermitentes. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 95% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo ligeramente a un 80% durante la tarde. Se espera que las lluvias sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un total acumulado de aproximadamente 3 mm a lo largo del día. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero se mantendrá un 30% de posibilidad durante la tarde y noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias se volverán más esporádicas. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 15 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:38, marcando el final de un día gris y húmedo.

Es recomendable que los ciudadanos de Écija se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de alta humedad, lluvias y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.