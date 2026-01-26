El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso" en diferentes periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 78%. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, la probabilidad de lluvia es baja, con valores que rondan el 0% hasta el periodo de las 15:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvia, con un 45% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm en algunos periodos.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la tarde, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría generar un ambiente inestable, por lo que es aconsejable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Las condiciones de viento serán notables, y aunque no se esperan tormentas, es recomendable estar preparados para un tiempo variable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.