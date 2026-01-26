El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El tiempo en Córdoba para el día de hoy, 26 de enero de 2026, se presenta con condiciones mayormente cubiertas y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. La bruma y la niebla serán características notables durante la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las rutas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría. A lo largo de la mañana, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.1 mm. En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un incremento en la cantidad de precipitación, alcanzando hasta 1 mm en total.

El viento soplará del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más intensas del día. Esto generará un ambiente fresco, especialmente en combinación con la humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 60% de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y bruma, afectando la visibilidad. En resumen, se recomienda a los cordobeses estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y viento fuerte, y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.