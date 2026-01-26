El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, aumentando gradualmente hasta los 18 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 79% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con valores que podrían llegar hasta 1 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas nocturnas, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.