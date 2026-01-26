El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Cartaya se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer algunas sorpresas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, se espera que aumente a medida que el día progrese. Entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 65%, lo que podría llevar a algunos chubascos dispersos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 94% hacia la noche. Esto sugiere que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría hacer que las temperaturas se perciban más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , pero con el viento y la alta humedad, la sensación térmica podría ser más baja. La puesta de sol está programada para las 18:46, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia ligera y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.