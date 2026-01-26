El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 12°C al inicio del día, aumentando ligeramente a 14°C hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 13°C, con una humedad relativa que rondará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno. Las condiciones de nubosidad persistente continuarán durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 16°C. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas moderadas. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé una visibilidad reducida. Es recomendable que los conductores tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones de la carretera pueden volverse resbaladizas debido a la lluvia.

En cuanto a la actividad agrícola, las lluvias escasas pueden ser beneficiosas para los cultivos, aunque es importante monitorear las condiciones del suelo para evitar encharcamientos. Los agricultores deben estar atentos a las previsiones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14°C. La probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque se espera que la intensidad disminuya. La puesta de sol se producirá a las 18:40, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también traerá consigo la frescura del invierno en Carmona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.