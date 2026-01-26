El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando hasta un 95%. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. Esto se debe a la presencia de un sistema de baja presión que afecta la región, generando inestabilidad atmosférica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por la mañana, las rachas serán más suaves, pero se intensificarán a medida que el día avance.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se mantenga en niveles aceptables, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos de Camas deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser impredecibles.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.