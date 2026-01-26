El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Cabra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también es un indicativo de la posibilidad de niebla y bruma, fenómenos que se prevén en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto a la precipitación, se espera que se acumulen entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de mayor actividad, que se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, que podrían ser más intensas en ciertos momentos.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas y expuestas, por lo que se debe tener precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 25% entre las 07:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan descargas eléctricas en algunos momentos, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.