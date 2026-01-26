El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . La probabilidad de lluvia es significativa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, donde se prevé que la precipitación sea escasa pero constante, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían influir en actividades al aire libre, por lo que es aconsejable planificar con antelación y considerar alternativas en caso de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.