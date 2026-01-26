El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles superiores al 80%.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y que el cielo continúe cubierto. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta velocidad del viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con el momento de mayor actividad meteorológica.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 18 grados , pero la combinación de la humedad y el viento puede hacer que se sienta más fresco. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la conducción y las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el viento seguirá soplando con fuerza, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.