El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un alto porcentaje de probabilidad de precipitaciones, alcanzando el 100% en varios periodos. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente constante, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 84% y el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar incomodidad y afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde y cayendo a un 0% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, la inestabilidad atmosférica podría generar algunos chubascos aislados.

Los ciudadanos de Bailén deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y condiciones de niebla que podrían afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.