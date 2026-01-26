El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que hacia la tarde se espera un ligero aumento. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% a 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría contribuir a que las condiciones de frío se sientan más intensas, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la mañana.

En resumen, los habitantes de Baeza deben prepararse para un día nublado, con niebla en las primeras horas y lluvias ligeras a lo largo del día. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.