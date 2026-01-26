El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán en intervalos, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 15 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 53 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 18:00, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas también está presente, aunque en menor medida, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la característica principal del día, no se descartan episodios de tormenta que podrían intensificar temporalmente las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Baena deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias intermitentes, viento fuerte y temperaturas frescas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.